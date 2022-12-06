Лицензия на вещание «Дождя» в Латвии аннулирована

Председатель NEPLP Ивар Аболиньш сообщил агентству LETA, что решение об аннулировании лицензии на вещание было принято в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку.

Решение было принято после оценки комплекса нарушений, допущенных за последнее время: непредоставление трека для государственного языка, изображение Крыма на карте как части территории России, название российской армии «нашей армией», возможная поддержка российской армии. Также была оценена информация, полученная от Службы государственной безопасности, содержание которой Аболиньш не разглашает.

«Оценивая совокупность нарушений, NEPLP убедилось, что руководство "Дождя" не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», – сказал глава NEPLP.

Решение вступит в силу в ночь на четверг, 8 декабря, когда «Дождь» должен прекратить вещание на территории Латвии.

Учитывая, что телеканал «Дождь» транслируется не только на телевидении, но и на платформе Youtube, NEPLP будет просить поставить геоблокировку канала «Дождь» на этой платформе, чтобы контент был недоступен в Латвии.

«В России они могут свободно вещать в интернете, что вызывает беспокойство», – добавил Аболиньш.

«Это решение показывает, что Латвия – правовая и демократическая страна, открытая для СМИ, потому что Латвия допустила в страну большое количество связанных с Россией СМИ, которые могут здесь свободно работать. Только "Дождь", который нарушил закон и не соблюдал закон, был наказан», – добавил Аболиньш.

Решение NEPLP может быть обжаловано.