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Дождались! На рынке появляется все больше съемного жилья

rus.postimees.ee
Дождались! На рынке появляется все больше съемного жилья
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Многоэтажки Таллинна. Снимок иллюстративный.
Многоэтажки Таллинна. Снимок иллюстративный. Фото: Sander Ilvest/Postimees Grupp

На рынке аренды наблюдается устойчивый рост количества предложений,  что создает давление на стоимость аренды. Инвесторы, купившие съемную недвижимость с помощью кредита, теперь стоят перед сложным выбором, поскольку цена может перестать покрывать стоимость кредита.

Увеличение предложения на рынке аренды связано с тем, что наступила зима, и те квартиры, которые долгое время пустовали, теперь выставляются на рынок аренды, поскольку люди стремятся сократить расходы на свет и отопление. «Рост предложения больше всего заметен в сегменте старых квартир, особенно в центральных районах», – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане.

Поскольку предложение превышает спрос, арендная плата также снижается, так как в противном случае подходящих арендаторов может попросту не найтись. «Однако есть один конкретный сегмент, который выделяется. Для недвижимости, построенной в последние два года, цены не могут сильно снизиться, так как стоимость кредитов для такой недвижимости в противном случае не будет покрыта доходами от аренды», – сказал Ребане.

Поскольку повышение Euribor также увеличивает выплаты арендодателей по кредитам, у инвесторов нет возможности снизить цены на аренду квартир.

«Арендодателю необходимо серьезно подумать о том, стоит ли сдавать недвижимость в убыток. Однако, похоже, что в настоящее время дело обстоит именно так, иначе инвестору придется выплачивать полную стоимость кредита, пока в квартире никто не живет», – сказал Ребане.

По мнению Ребане, стоит осторожно подходить к вопросу инвестирования в индивидуальные дома, поскольку целевая группа арендаторов слишком мала, что может сделать инвестиции неразумными. Например, в районе Таллинна арендная плата составляет около 1500–3000 евро. «Действительно, очень мало людей, готовых платить за аренду дома, а это значит, что дом может остаться пустым. Также необходимо учитывать, что дом может требовать большего внимания, чем квартира, как с точки зрения затрат на ремонт, так и с точки зрения управления», – объясняет Ребане.

Ребане предсказал более быстрое падение арендной платы для боксов рядных домов и для отдельно стоящих домов, чем для квартир. По словам Ребане, цены на аренду более эксклюзивной недвижимости в центре Таллинна держатся неплохо, так как многие из них куплены без кредита, поэтому нет давления со стороны Euribor. 

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