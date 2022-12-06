Рождественские ярмарки Таллинна, Риги и Вильнюса: какие цены?

Традиционно на ярмарках любимый напиток – глинтвейн. Стакан среднего размера на Домской площади стоит четыре евро. Продавцы не жалуются на отсутствие покупателей.

«Я думаю, что люди скучают по ярмарке. Все хорошо!» – говорит Санта, продавец горячих напитков.

На ярмарках можно не только согреться напитками, но и поесть. Как заметил TV3, тушеная капуста с сосисками стоит восемь евро, что примерно столько же, сколько и три года назад. Выросли цены на пипаркооки – пряное печенье стоит от двух до шести евро.

Галерея: Рождественский базарчик на Домской площади в Риге

«Мука, ​​сахар… все подорожало! Поэтому цена на продукт тоже поднялась», – говорит Наталия, продавец пряного печенья.

Выросли цены и на трикотаж – за пару теплых носков придется расстаться с 25 евро.

Рижане, с которыми поговорили журналисты, не жалуются на цены и наслаждаются праздничной атмосферой. «На Рождество мы все можем позволить себе немного больше, потому что копили», – говорит Марите, посетительница ярмарки на Домской площади.

Еще неделю назад рождественские ярмарки открылись также в Вильнюсе и Таллинне. Рыночные торговцы эстонской столицы признаются, что были вынуждены поднять цены: стакан глинтвейна стоит от четырех до пяти евро, а капуста с сосисками – от 13 до 15 евро.

«Да, цены пришлось поднять, потому что электричество и аренда подорожали, иначе концы с концами не сведешь», – признается эстонка Марта.

​Хотя продукты питания в Эстонии дороже, на трикотаж цены чуть ниже: от 15-20 евро. Опрошенные эстонцы признаются, что, хотя и хотелось бы покупать больше, цены заставляют воздерживаться от крупных покупок.

В свою очередь, вильнюсские торговцы удивлены большим количеством посетителей ярмарки. Как заметила программа, цена порции жареных каштанов здесь составляет четыре евро. Цены на горячие напитки – от четырех до восьми евро за стакан.