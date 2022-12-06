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Златко Далич: никогда не недооценивайте хорватов

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Златко Далич: никогда не недооценивайте хорватов
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Лука Модрич и Златко Далич, пресс-конференция ЧМ по футболу 2022.
Лука Модрич и Златко Далич, пресс-конференция ЧМ по футболу 2022. Фото: Goran Stanzl/PIXSELL

Накануне сборная Хорватии обыграла в серии пенальти Японию (1:1, 3:1 по пенальти).

После победы сборной Хорватии над сборной Японии тренер хорватов Златко Далич прокомментировал матч:

«Поздравляю парней, исторический результат. Мы хорошо играли и упорно боролись. Попасть в восьмерку лучших сборных мира – это отличный результат. Первые полчаса мы контролировали ситуацию, но сами создали себе проблемы. Японцы недооценили нас, и в этом была их ошибка. Они думали, что против нас будет легко. Никогда не недооценивайте хорватов».

И добавил:

«Мы пропустили гол перед перерывом, чего не было уже очень давно. Гол сбил нас с толку. Игроки провели отличный матч против команды, обыгравшей Германию и Испанию», – сказал тренер сборной Хорватии.

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