Златко Далич: никогда не недооценивайте хорватов

«Поздравляю парней, исторический результат. Мы хорошо играли и упорно боролись. Попасть в восьмерку лучших сборных мира – это отличный результат. Первые полчаса мы контролировали ситуацию, но сами создали себе проблемы. Японцы недооценили нас, и в этом была их ошибка. Они думали, что против нас будет легко. Никогда не недооценивайте хорватов».