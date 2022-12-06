ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ ⟩ Департамент предупреждает: генератору не место в квартире!

«Готовясь к кризису, люди покупают электрогенераторы, чтобы справиться с возможными отключениями электроэнергии. Наличие личного генератора, безусловно, правильный выбор, но необдуманные действия могут привести к опасной для жизни ситуации, если начать использовать электрогенератор с двигателем внутреннего сгорания в помещении. Согласно общей тенденции, портативные генераторы приобретаются и для квартир, что, к сожалению, является неправильным и опасным выбором», – сказала Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела TTJA.

Тейнемаа добавила, что при использовании любого оборудования необходимо соблюдать руководство по эксплуатации производителя оборудования, а также придерживаться целевого плана использования здания и помещений.

Как правило, переносной электрогенератор представляет собой устройство с двигателем внутреннего сгорания, работающее на жидком топливе и предназначенное в первую очередь для использования на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, где не могут скапливаться выхлопные газы. Те же требования безопасности распространяются и на частные дома и другие внутренние помещения.

Решением может быть установка стационарного генератора, соединенного с дымоходом, однако, для этого необходимо подготовить проект и проинформировать местное самоуправление о перестройке техносистемы.

В качестве остаточного продукта при сжигании любого топлива образуются выхлопные газы, которые представляют опасность при вдыхании. Газы от сгорания топлива в двигателях внутреннего сгорания содержат относительно большое количество угарного газа (окиси углерода), которая токсична для человека и животных.