После перепроверки допинг-проб Россия потеряла 15 олимпийских медалей

По итогам повторного анализа, начавшегося ещё в 2018 году, было выявлено 73 нарушения антидопинговых правил, перераспределены 46 медалей (восемь золотых, 16 серебряных и 22 бронзовые), 31 награда отобрана.

Согласно отчёту, наибольшее количество нарушений было выявлено у российских спортсменов – 21, это привело к аннулированию 15 медалей. На втором месте по данному показателю Беларусь (11), на третьем – Украина (7).