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После перепроверки допинг-проб Россия потеряла 15 олимпийских медалей

rus.postimees.ee
После перепроверки допинг-проб Россия потеряла 15 олимпийских медалей
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Полная луна сияет через олимпийские кольца. Лондон, август 2012.
Полная луна сияет через олимпийские кольца. Лондон, август 2012. Фото: Luke MacGregor

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) от имени Международного олимпийского комитета (МОК) завершило повторный анализ допинг-проб, взятых у спортсменов на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, сообщает «Чемпионат»

По итогам повторного анализа, начавшегося ещё в 2018 году, было выявлено 73 нарушения антидопинговых правил, перераспределены 46 медалей (восемь золотых, 16 серебряных и 22 бронзовые), 31 награда отобрана.

Согласно отчёту, наибольшее количество нарушений было выявлено у российских спортсменов – 21, это привело к аннулированию 15 медалей. На втором месте по данному показателю Беларусь (11), на третьем – Украина (7).

Всего агентством было проанализировано 2727 проб. 22 медали были перераспределены в тяжёлой атлетике, 18 – в лёгкой атлетике, четыре – в борьбе, две – в гребле на байдарках и каноэ.

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