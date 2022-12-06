Хулиган, порезавший шины у десятка машин, пока не пойман: полиция ищет свидетелей

Человек, который в четверг вечером на прошлой неделе порезал шины автомобилей, припаркованных на Тартуской улице в Вильянди, до сих пор не пойман. Были повреждены шины как минимум девяти автомобилей, и полиция просит всех, кто той ночью в этом районе видел что-то подозрительно, связаться с ними.