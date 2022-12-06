Человек, который в четверг вечером на прошлой неделе порезал шины автомобилей, припаркованных на Тартуской улице в Вильянди, до сих пор не пойман. Были повреждены шины как минимум девяти автомобилей, и полиция просит всех, кто той ночью в этом районе видел что-то подозрительно, связаться с ними.
Хулиган, порезавший шины у десятка машин, пока не пойман: полиция ищет свидетелей
Хулиган, порезавший шины у десятка машин, пока не пойман: полиция ищет свидетелей
Полицейский патруль, прибывший на место происшествия, в четверг вечером собрал улики и проверил, попало ли случившееся в поле зрения ближайших камер видеонаблюдения. Пресс-секретарь полиции Рагне Кейск сказала в понедельник днем, что полиция для выяснения обстоятельств случившегося начала производство о проступке. По предварительной информации, в тот вечер были проколоты шины как минимум у девяти автомобилей.
«Если кто-то в тот вечер видел кого-то подозрительного около машин или перемещающегося между машинами, просим сообщить об этом в полицию», – добавила Кейск.
Видеозаписи с камер наблюдения также попали в распоряжение полиции. «Работа с видеозаписями еще продолжается, и мы пока не поделимся ими со СМИ», – сказала Кейск.
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