Самая сексуальная поклонница хорватской сборной шокировала Катар

Кнолль опубликовала в своем инстаграме множество фотографий, на которых она позирует в Катаре в коротких платьицах и бикини. Многие были удивлены ее смелостью. Например, МИД Великобритании рекомендовал женщинам, отправляющимся в Катар, прикрывать плечи и избегать мини-платьев, находясь в этой стране.

Кнолль, ознакомившись накануне поездки с правилами жизни в Катаре, была шокирована.

«Их этикет запрещает показывать плечи, колени, живот. Думала: боже мой, у меня даже нет одежды, которой смогла бы прикрыть все это. Я была очень зла, ведь если мы принимаем и уважаем ношение никаба и хиджаба в Европе, они должны были бы, по-моему, уважать и наш стиль жизни», - сказала модель в интервью The Independent.

Тем не менее, 26-летняя модель, отправляясь в Катар, решила взять с собой все привычные наряды. А по прибытии на место ее ждал сюрприз.

«Приехав в Катар, я была удивлена тем, что у меня не возникло проблем с моим платьем. Мне разрешили носить все, что пожелаю, я, конечно, не решилась заходить в ведомственные учреждения, но это и понятно», - сказала Кнолль.

Многие футбольные фанаты столкнулись с проблемами, попытавшись попасть на стадион в радужной одежде или с радужными повязками, а также в футболках, поддерживающих протесты в Иране.

Кнолль никогда не боялась, например, неприятностей с полицией из-за своей одежды. Она говорит, что получила много внимания, но оно было позитивным.