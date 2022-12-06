Самая сексуальная поклонница хорватской сборной шокировала Катар

На чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре, своими откровенными нарядами внимание приковала хорватская модель и футбольная фанатка Ивана Кнолль. Учитывая, что в Катаре женщины должны скрывать свое тело, хорватка удивилась, что у нее не возникло проблем в исламской стране из-за скудной одежды.
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Кнолль опубликовала в своем инстаграме множество фотографий, на которых она позирует в Катаре в коротких платьицах и бикини. Многие были удивлены ее смелостью. Например, МИД Великобритании рекомендовал женщинам, отправляющимся в Катар, прикрывать плечи и избегать мини-платьев, находясь в этой стране.
Кнолль, ознакомившись накануне поездки с правилами жизни в Катаре, была шокирована.
«Их этикет запрещает показывать плечи, колени, живот. Думала: боже мой, у меня даже нет одежды, которой смогла бы прикрыть все это. Я была очень зла, ведь если мы принимаем и уважаем ношение никаба и хиджаба в Европе, они должны были бы, по-моему, уважать и наш стиль жизни», - сказала модель в интервью The Independent.
Тем не менее, 26-летняя модель, отправляясь в Катар, решила взять с собой все привычные наряды. А по прибытии на место ее ждал сюрприз.
«Приехав в Катар, я была удивлена тем, что у меня не возникло проблем с моим платьем. Мне разрешили носить все, что пожелаю, я, конечно, не решилась заходить в ведомственные учреждения, но это и понятно», - сказала Кнолль.
Многие футбольные фанаты столкнулись с проблемами, попытавшись попасть на стадион в радужной одежде или с радужными повязками, а также в футболках, поддерживающих протесты в Иране.
Кнолль никогда не боялась, например, неприятностей с полицией из-за своей одежды. Она говорит, что получила много внимания, но оно было позитивным.
«Как мой наряд или бикини могут навредить кому-то? Пожалуйста, объясните это. Реакции были действительно хорошими. Многие катарцы хотели со мной сфотографироваться. Если бы они ненавидели это и были против, они бы этого не делали», — сказала она.