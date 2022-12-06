Комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об основной школе и гимназии на третье чтение. Согласно законопроекту, первыми в 2024/2025 учебном году на эстоноязычное обучение перейдут детские сады, первые и четвертые классы.
Законопроект о переходе на эстоноязычное образование прошел второе чтение
Законопроект о переходе на эстоноязычное образование прошел второе чтение
В законопроекте сказано, что квалификационное требование работников образования дополняется требованием знания эстонского языка, согласно которому учитель должен знать эстонский на уровне С1. Перед вторым чтением комиссия по культуре внесла поправку в законопроект: руководители учебных заведений должны знать эстонский язык на уровне С1 с 1 августа 2023 года – то есть на год раньше, чем предлагалось в законопроекте изначально.
Фракция Центристской партии предложила прервать второе чтение законопроекта. За предложение проголосовали 18 членов Рийгикогу, 49 – против.