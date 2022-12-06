Законопроект о переходе на эстоноязычное образование прошел второе чтение

В законопроекте сказано, что квалификационное требование работников образования дополняется требованием знания эстонского языка, согласно которому учитель должен знать эстонский на уровне С1. Перед вторым чтением комиссия по культуре внесла поправку в законопроект: руководители учебных заведений должны знать эстонский язык на уровне С1 с 1 августа 2023 года – то есть на год раньше, чем предлагалось в законопроекте изначально.