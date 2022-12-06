«Их давно следовало снести»: законопроект об устранении советских памятников направлен на первое чтение

По словам председателя комиссии Кристена Михала, в Строительный кодекс будут внесены дополнения и уточнения, согласно которым открытые для публичного обзора часть здания, монумент, скульптура или памятник не должны разжигать вражду, а также поддерживать или оправдывать оккупационный режим, совершение акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления.

«Нападение России на Украину привлекло особое внимание к информационной войне. Необходимо создать правила устранения из общественного пространства объектов и символов, которые олицетворяют лишение свободы или антигуманистические режимы. Законопроект не ограничивается уже существующими объектами, в случае которых при возникновении угрозы достаточно использовать Закон об охране порядка. Документ создает основу для предварительного оценивания символики на зданиях и строениях, чтобы в дальнейшем предотвратить провокации в нашем общественном пространстве», – сказал председатель комиссии.

По словам заместителя председателя Рене Кокка, устранением советских памятников следовало заняться много лет назад. «То, что советские памятники в Эстонии до сих пор не устранены, достойно сожаления. Их давно следовало снести», – отметил он.

Кокк добавил, что в случае некоторых памятников следует обратить внимание и на более давнюю историю, предшествующую советскому периоду: «В качестве одного из примеров объектов, требующих общественного обсуждения, я бы привел памятник в Мяо, посвященный одному из жесточайших убийц в истории России – знаменитому палачу Ивана Грозного Малюте Скуратову».

Законопроект также призван определить полномочия государства в отношении устранения не соответствующих требованиям строений. Государственный надзор за соблюдением требований Строительного кодекса, как правило, осуществляют самоуправления. В связи с новым требованием Министерство юстиции получит полномочие осуществлять административный надзор за самоуправлениями. Для решения споров будет сформирована правительственная комиссия, которая сможет дать оценку соответствия строения требованиям. Согласно законопроекту, в состав комиссии должен будет входить представитель Департамента охраны памятников истории и культуры. В случае строений, являющихся памятниками старины или расположенных в зоне охраны памятников, также будут учитываться положения Закона об охране памятников старины. В этом случае к осуществлению надзора должен быть привлечен и Департамент охраны памятников истории и культуры. Последний должен будет представить мнение, требуется ли для осуществления работ разрешение. Согласно законопроекту, строения должны быть приведены в соответствие с требованиями в течение трех месяцев после вступления закона в силу.

В заседании комиссии участвовали министр юстиции Леа Данилсон-Ярг и представитель Министерства юстиции.