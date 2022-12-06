В новом году в Таллинне продолжится проектирование муниципального и двух социальных домов

По словам вице-мэра Танеля Кийка, Таллинн поставил целью к 2050 году достичь климатической нейтральности, а к 2030 году – сократить выбросы углекислого газа на 40%. «Таллиннская климатическая программа предусматривает в качестве одной из мер для достижения этих целей повышение энергоэффективности муниципальных зданий. Поэтому в следующем году мы планируем выделить 2,8 млн евро на обновление электро- и отопительных систем принадлежащих городу зданий, а также на установку солнечных панелей. Принимая во внимание резкий рост цен на энергоносители, очень важна и экономическая выгода, которую эти работы принесут городу в перспективе», — отметил Кийк.

Таллинн уже много лет предлагает различные пособия для квартирных товариществ, чтобы способствовать улучшению жилой среды и городского пространства. Эта деятельность продолжится и в следующем году. Кроме того, будет проводиться консультирование на тему повышения энергоэффективности зданий, обучение, а также составлены справочники на темы, связанные с рисками, вызванными изменением климата, и возможностями для их преодоления.

Для создания нового жилья для людей, стоящих на очереди на получение жилплощади, продолжится проектирование муниципального дома в Мустамяэ по адресу Таммсааре теэ, 135 и двух социальных домов в Пыхья-Таллинне на улице Вазара. На это будет выделено 207 000 евро.

Также в 2023 году планируется продолжить реализацию пилотного проекта по модульной реновации, который был начат в этом году. В рамках проекта проходит реконструкция фасада и техносистем здания по адресу Энергия, 13. Для проведения работ в бюджете на следующий год планируется выделить около 700 000 евро.