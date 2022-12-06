В Эстонии древесина стоит дорого по сравнению с Финляндией и Швецией, но, в то же время, иностранные покупатели подняли цены на некоторые виды древесины в Эстонии, а снизить цену за счет увеличения объема вырубки государственного леса невозможно.
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«Это ненормально!»: древесина в Эстонии значительно дороже, чем в Финляндии и Швеции
«Это ненормально!»: древесина в Эстонии значительно дороже, чем в Финляндии и Швеции
«Что касается бумаги и дров, то это совершенно ненормально!» – прокомментировал разницу в ценах член Рийгикогу и совета Центра управления государственными лесами (RMK) Хейки Хепнер («Отечество»), который уже много лет готовит для Центра частного лесного хозяйства обзоры рынка древесины.