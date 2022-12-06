«Это ненормально!»: древесина в Эстонии значительно дороже, чем в Финляндии и Швеции

«Что касается бумаги и дров, то это совершенно ненормально!» – прокомментировал разницу в ценах член Рийгикогу и совета Центра управления государственными лесами (RMK) Хейки Хепнер («Отечество»), который уже много лет готовит для Центра частного лесного хозяйства обзоры рынка древесины.

По его словам, цена на балансовую древесину в Эстонии за год выросла в 2-2,5 раза, а на дрова - в 2,5-2,75 раза. «С точки зрения лесовладельца это, безусловно, хорошо, но такие цены не являются жизнеспособными, – заявил Хепнер.