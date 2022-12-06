Стало известно, с каким клубом Роналду подписал контракт

По данным газеты, форвард подпишет контракт сроком на 2,5 года. За это время он сможет заработать полмиллиарда евро, в эту сумму включены зарплата и рекламные доходы. Таким образом, он станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду. Соглашение действовало до лета 2023 года с возможностью продления еще на год. Таким образом, нападающий остался без клуба в преддверии ЧМ-2022 в Катаре. На турнире он сыграл в трех матчах и забил один мяч — в матче с Ганой. 6 декабря Португалия сыграет в 1/8 финала с командой Швейцарии.