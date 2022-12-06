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Фото ⟩ В Таллинне городской автобус вылетел в кювет

София Солдатенко
, reporter
В Таллинне городской автобус вылетел в кювет
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Автобус вылетел в кювет в Ласнамяэ
Автобус вылетел в кювет в Ласнамяэ Фото: личный архив/группа «EZ-дуны!»

Сегодня, 6 декабря, в Таллинне на Лаагна-теэ произошло ДТП: автобус вылетел в кювет. 

Пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны Анника Максимова сообщила Rus.Postimees, что в полицию сообщение о данном ДТП не поступало. 

Руководитель отдела коммуникаций TLT Ольга Полиенко подтвердила, что подобное ДТП произошло сегодня утром, к счастью, никто не пострадал. «Действительно, сегодня в 10.19 автобус немного занесло из-за сложных дорожных условий. На момент инцидента в автобусе не было пассажиров, так как водитель автобуса ехал на перерыв на конечную станцию на улице Кярбери. С водителем все в порядке», – прокомментировала она.

Департамент транспорта предупреждает, что во вторник на дорогах Эстонии велика опасность гололеда. Снегопад продолжается, местами поземка. Ожидается, что снега выпадет от одного до пяти сантиметров. На островах и западном побережье вероятны также мокрый снег и ледяной дождь.

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