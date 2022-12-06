Фото ⟩ В Таллинне городской автобус вылетел в кювет

Руководитель отдела коммуникаций TLT Ольга Полиенко подтвердила, что подобное ДТП произошло сегодня утром, к счастью, никто не пострадал. «Действительно, сегодня в 10.19 автобус немного занесло из-за сложных дорожных условий. На момент инцидента в автобусе не было пассажиров, так как водитель автобуса ехал на перерыв на конечную станцию на улице Кярбери. С водителем все в порядке», – прокомментировала она.