Сегодня, 6 декабря, в Таллинне на Лаагна-теэ произошло ДТП: автобус вылетел в кювет.
Фото ⟩ В Таллинне городской автобус вылетел в кювет
Пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны Анника Максимова сообщила Rus.Postimees, что в полицию сообщение о данном ДТП не поступало.
Руководитель отдела коммуникаций TLT Ольга Полиенко подтвердила, что подобное ДТП произошло сегодня утром, к счастью, никто не пострадал. «Действительно, сегодня в 10.19 автобус немного занесло из-за сложных дорожных условий. На момент инцидента в автобусе не было пассажиров, так как водитель автобуса ехал на перерыв на конечную станцию на улице Кярбери. С водителем все в порядке», – прокомментировала она.
Департамент транспорта предупреждает, что во вторник на дорогах Эстонии велика опасность гололеда. Снегопад продолжается, местами поземка. Ожидается, что снега выпадет от одного до пяти сантиметров. На островах и западном побережье вероятны также мокрый снег и ледяной дождь.