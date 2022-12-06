Исследование: почему в Эстонии увольняются работники?

«В качестве наиболее значимых притягивающих факторов, т.е. в наибольшей степени влияющих на решение предложить свою кандидатуру на вакансию, помимо зарплаты, работники отметили более высокие премии (поменяли бы работу 64% респондентов), более интересную работу (62%) и оплачиваемый дополнительный отпуск или отгулы (54%)», – рассказала Грете Адлер.

Грете Адлер добавила, что более трети работников (38%) сменили бы рабочее место ради лучших условий труда, даже если предлагаемая зарплата осталась бы прежней.

Смена рабочего места сопровождается повышением заработной платы

«Мы также опросили сменивших рабочее место людей на предмет изменений в оплате их труда, и выяснилось, что чуть больше чем у каждого второго (51%) работника смена работы повлекла за собой повышение заработной платы», – прокомментировала исследование руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер и добавила, что у 27% респондентов зарплата увеличилась даже более чем на 20%.

«Работники, которых новый работодатель привлек лучшим предложением, получили значительную прибавку к зарплате – почти у половины (44%) зарплата увеличилась более чем на 20%, а в трети случаев – даже более чем на 30%», – добавила Кадри Сеэдер.

Выиграли в зарплате и те работники, которые уволились из-за неудовлетворенности предыдущим рабочим местом – 59% работников отметили, что в результате смены места работы их зарплата увеличилась.

При хедхантинге требуется предложение заработной платы, как минимум на 20% превышающее текущую оплату