Берегите свои деньги: в Эстонии вновь появились «гастролеры»

Житель Ласнамяэ Александр рассказал Rus.Postimees, что вчера, 5 декабря, он столкнулся именно с таким продавцом. «Подъехал во двор на новенькой Toyota, стал предлагать инструменты и генератор по низкой цене. Я помню еще старую схему с кастрюлями и даже не стал дослушивать его историю. Но думаю, что стоит предупредить местных жителей, чтобы никто не стал жертвой мошенников», – сказал он.

В понедельник днем пост об уличных торговцах появился и в местной русскоязычной группе автолюбителей «EZ-дуны!». Вероятно, того же человека на Toyota с латвийским номерами видели в Ласнамяэ на улице Выру. В комментариях отмечают, что аналогичных продавцов (но в некоторых случаях на других машинах) в последнее время видели и в других районах Таллинна, и даже в других городах Эстонии.