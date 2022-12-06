В различных городах Эстонии вновь появились так называемые гастролеры – навязчивые уличные продавцы. Только на этот раз вместо кухонной утвари они рассказывают жалостливую историю и предлагают купить по «выгодной» цене инструменты и генераторы. Полиция неоднократно советовала относиться к таким продавцам с особой осторожностью и сразу прекращать общение.
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Берегите свои деньги: в Эстонии вновь появились «гастролеры»
Берегите свои деньги: в Эстонии вновь появились «гастролеры»
Житель Ласнамяэ Александр рассказал Rus.Postimees, что вчера, 5 декабря, он столкнулся именно с таким продавцом. «Подъехал во двор на новенькой Toyota, стал предлагать инструменты и генератор по низкой цене. Я помню еще старую схему с кастрюлями и даже не стал дослушивать его историю. Но думаю, что стоит предупредить местных жителей, чтобы никто не стал жертвой мошенников», – сказал он.
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