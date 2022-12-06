Вт, 6.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Берегите свои деньги: в Эстонии вновь появились «гастролеры»

София Солдатенко
, reporter
Берегите свои деньги: в Эстонии вновь появились «гастролеры»
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Shutterstock

В различных городах Эстонии вновь появились так называемые гастролеры – навязчивые уличные продавцы. Только на этот раз вместо кухонной утвари они рассказывают жалостливую историю и предлагают купить по «выгодной» цене инструменты и генераторы. Полиция неоднократно советовала относиться к таким продавцам с особой осторожностью и сразу прекращать общение.

Житель Ласнамяэ Александр рассказал Rus.Postimees, что вчера, 5 декабря, он столкнулся именно с таким продавцом. «Подъехал во двор на новенькой Toyota, стал предлагать инструменты и генератор по низкой цене. Я помню еще старую схему с кастрюлями и даже не стал дослушивать его историю. Но думаю, что стоит предупредить местных жителей, чтобы никто не стал жертвой мошенников», – сказал он.

В понедельник днем пост об уличных торговцах появился и в местной русскоязычной группе автолюбителей «EZ-дуны!». Вероятно, того же человека на Toyota с латвийским номерами видели в Ласнамяэ на улице Выру. В комментариях отмечают, что аналогичных продавцов (но в некоторых случаях на других машинах) в последнее время видели и в других районах Таллинна, и даже в других городах Эстонии.

Ключевые слова
Наверх