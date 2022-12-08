Реконструктор человеческих тел: как выживает технологичный бизнес в Украине

Как раз десятого октября к нам приехала свежая партия сырья. Почему я это помню? А потому что это была делегация, мы под обстрелами тут машины принимали, было весело.

– Не возникают проблемы в бизнесе из-за ограничений выезда за границу для мужчин?

– Удаленно можно сделать все дела. Есть, конечно, некоторые нюансы, но вот я второго декабря дал онлайн-презентацию на конференции в Тарту. Да, логистика подорожала почти в пять раз, но мы понимаем, почему. Раньше бы это все прилетело в Борисполь и приехало бы к нам сразу. А так оно прилетело во Франкфурт, из Франкфурта в Польшу, из Польши еще куда-то, и только потом уже в Киев.

То, что нельзя выехать, в нашей деятельности не является большой проблемой, потому что в 2020 году пандемия помогла много чего перевести в онлайн.

– Как ты видишь перспективы этого вида бизнеса?

– Я уверен, что это будет очень востребовано. Сейчас война в разгаре, а после, когда начнутся реконструкции, нужно будет приложить максимум усилий, чтобы это был системный подход. Мировая медицина движется в направлении индивидуализма, Украина – не исключение.

Ярослав Головенько работает в 3Д лаборатории Таллиннского технологического университета. Фото: Дмитрий Мороз

– Ярослав, тот опыт, который ты приобрел в Таллиннском технологическом университете, насколько он тебе пригодился в твоей работе в Украине?