Нарвитяне требуют оставить мемориал в Парке победы в Нарве

«Мы – потомки жителей Нарвы и граждан первой Эстонской Республики, имена которых выбиты на мемориальных досках и которые погибли во время Второй мировой войны», – говорится в обращении, требующим, чтобы созданная при Госканцелярии рабочая группа по советским памятникам пересмотрела оценку памятника в Парке победы.

Нарвитяне обращают внимание на противоречие оценок. «Мемориал установлен в 1993 году на средства жителей Нарвы, которые являются потомственными гражданами Эстонии, а их прадеды, деды, и отцы были выходцами из окрестностей Нарвы, входивших в состав первой Эстонской Республики, – сказано в обращении. – Мемориал установлен в знак скорби по родственникам погибших и представляет собой мемориальную доску с названиями уже не существующих или оставшихся на российской стороне деревень. Никакой символики на мемориале, кроме исторической даты, нет». Как отмечено в заявлении, сегодня в Нарве и других регионах Эстонии есть немало людей, которые могут сказать, что на мемориале стоит имя близкого им человека.