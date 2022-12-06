Yle: эстонская госкомпания с размахом входит в российский бизнес в Финляндии

Yle пишет, что ежемесячно из России в Финляндию перевозится никеля на 160 миллионов евро. До сих пор компания VR Group занималась перевозкой этого никеля, но, по данным издания, теперь хотела остановить перевозку, ссылаясь на санкции.

Но у российского никеля появился новый перевозчик – эстонская государственная компания Operail. Из финских реестров видно, что Operail зарезервировала для себя линию Вайниккала-Коувола-Харьявальта, т.е. основной участок железной дороги, по которому перевозится никель.

В частности, дочерняя компания Operail Finland Oy, входящая в недавно выставленную на продажу часть Operail, будет заниматься транспортировкой никеля.

Operail не согласилась комментировать никелевый бизнес для Yle, но компании Рауль Тоомсалу сказал, что политические решения должны учитывать, сколько времени потребуется местным компаниям, чтобы найти альтернативу российскому сырью; чтобы компании оставались на плаву и сохранялись рабочие места. Postimees отправил запрос на комментарий как в Operail, так и в Министерство экономики и коммуникаций, в чью ответственность входит Operail. Как только поступят комментарии, новость будет дополнена.

Европа заинтересована в российском никеле прежде всего потому, что он широко используется в аккумуляторной промышленности. По данным Wall Street Journal, на долю российского никеля приходится 5% мирового рынка никеля и 17% никеля более высокого качества.