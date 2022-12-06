Петиция: оставим российское посольство в Таллинне без электричества, воды и газа!

«Оставим российское посольство в Таллинне без электричества, воды и газа, как это намерены сделать латыши и чехи! Россия хочет сломить Украину холодом и тьмой. Просим во всех зданиях в Таллинне, принадлежащих России, отключить газ электричество и воду. Пусть они пострадают, как жители Киева», – сказал автор петиции Яак Вакерманн.

К настоящему моменту петицию подписали 43 человека.

Яак Вакерманн добавил, что на создание петиции его вдохновила инициатива латышей и чехов оставить российские посольства без электричества и воды в ответ на атаки российских войск на жизненно важную инфраструктуру Украины.

Напомним, что бизнес-консультант и лектор Юрис Улманис предложил начать на портале manabalss.lv сбор подписей за отключение электричества посольству России в Риге. Он сказал агентству LETA, что 25 ноября поделился своей идеей в Twitter и она нашла большой отклик у людей. Улманис отметил, что сейчас находится в Украине и своими глазами видит ущерб, который Россия наносит инфраструктуре страны, обстреливая ракетами энергетические объекты.

Также в Чехии в рамках народной инициативы Dárek pro Putina («Подарок Путину») предложено отключить электричество, газ и воду в зданиях, принадлежащих российскому посольству. Петиция опубликована на сайте petice.com. Это ответ на систематическое разрушение РФ энергетической инфраструктуры Украины.