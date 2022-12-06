Кая Каллас участвует в саммите ЕС в Тиране

Целью встречи является укрепление сотрудничества и поддержка государств Западных Балкан на пути к членству в Европейском союзе, а также инвестиций в этот регион. Также на встрече будет обсуждаться ситуация с безопасностью в Европе и возможности совместно противостоять проблемам, вызванным войной, которую Россия развязала против Украины, таким как энергообеспечение, укрепление сотрудничества в сфере обороны, миграция и безопасность в более широком плане.