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Кая Каллас участвует в саммите ЕС в Тиране

rus.postimees.ee
Кая Каллас участвует в саммите ЕС в Тиране
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Kenzo Tribouillard

Премьер-министр Кая Каллас во вторник участвует в происходящем в столице Албании Тиране саммите Европейского союза и Западных Балкан.

Целью встречи является укрепление сотрудничества и поддержка государств Западных Балкан на пути к членству в Европейском союзе, а также инвестиций в этот регион. Также на встрече будет обсуждаться ситуация с безопасностью в Европе и возможности совместно противостоять проблемам, вызванным войной, которую Россия развязала против Украины, таким как энергообеспечение, укрепление сотрудничества в сфере обороны, миграция и безопасность в более широком плане.

На встречу приглашены главы государств и правительств всех стран Европейского союза и Западных Балкан, а также представители Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

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