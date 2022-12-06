Премьер-министр Кая Каллас во вторник участвует в происходящем в столице Албании Тиране саммите Европейского союза и Западных Балкан.
Кая Каллас участвует в саммите ЕС в Тиране
Кая Каллас участвует в саммите ЕС в Тиране
Целью встречи является укрепление сотрудничества и поддержка государств Западных Балкан на пути к членству в Европейском союзе, а также инвестиций в этот регион. Также на встрече будет обсуждаться ситуация с безопасностью в Европе и возможности совместно противостоять проблемам, вызванным войной, которую Россия развязала против Украины, таким как энергообеспечение, укрепление сотрудничества в сфере обороны, миграция и безопасность в более широком плане.
На встречу приглашены главы государств и правительств всех стран Европейского союза и Западных Балкан, а также представители Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.
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