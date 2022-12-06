Замечания госконтролера вынудили вычернкуть из госбюджета «крышевые» Ляэнеметса

«Все голосования проведены, материал готовится к отправке в зал», – сказал председатель комиссии по финансам Айвар Кокк («Отечество») сразу после заседания комиссии. По его словам, в комиссии провели два голосования: поддержку нашла версия, при которой предложения МВД были вычеркнуты из госбюджета. «Ни один из этих объектов не входит в бюджетную строку», – подтвердил Кокк, имея в виду учебные заведения, которые планировалось строить-ремонтировать за счет отчислений Ляэнеметса. По его словам, хорошего представления о работе Рийгикогу у него больше нет.