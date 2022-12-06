Вт, 6.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Долгожданное решение: выяснилось, кто станет директором Таллиннского Линнамяэского русского лицея

BNS
Долгожданное решение: выяснилось, кто станет директором Таллиннского Линнамяэского русского лицея
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Таллиннский Линнамяэский русский лицей.
Таллиннский Линнамяэский русский лицей. Фото: Toni Läänsalu

Директором Таллиннского Линнамяэского русского лицея станет Наталья Самойлова.

На должность директора было подано пять заявлений. Собеседование было проведено 24 ноября, в нем приняли участие все кандидаты. Они кратко представили себя и ответили на вопросы членов комитета.

После собеседования и последующего обсуждения комиссия семью голосами избрала директором Таллиннского Линнамяэского русского лицея Наталью Самойлову, которая с четверга вступит в должность директора.

Наталья Самойлова окончила Таллиннский университет по специальности преподаватель эстонского языка и истории культуры.

Ключевые слова
Наверх