Директором Таллиннского Линнамяэского русского лицея станет Наталья Самойлова.
Долгожданное решение: выяснилось, кто станет директором Таллиннского Линнамяэского русского лицея
Долгожданное решение: выяснилось, кто станет директором Таллиннского Линнамяэского русского лицея
На должность директора было подано пять заявлений. Собеседование было проведено 24 ноября, в нем приняли участие все кандидаты. Они кратко представили себя и ответили на вопросы членов комитета.
После собеседования и последующего обсуждения комиссия семью голосами избрала директором Таллиннского Линнамяэского русского лицея Наталью Самойлову, которая с четверга вступит в должность директора.
Наталья Самойлова окончила Таллиннский университет по специальности преподаватель эстонского языка и истории культуры.
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