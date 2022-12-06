AS Tallinna Vesi постепенно переходит на дистанционно считываемые счетчики воды. Первая крупная партия таких смарт-водомеров прибыла в Эстонию в конце ноября, и до конца года тысяча клиентов предприятия получат новые водомеры с дистанционным считыванием.
Тысяча счастливчиков из Таллинна бесплатно получит до конца года новые водомеры
По словам руководителя по качеству воды AS Tallinna Vesi Кристийны Соовик, предприятие начало установку счетчиков с дистанционным считыванием, исходя из плана регулярной проверки водомеров. Это означает, что клиенты, последняя проверка у которых проводилась пять лет назад, получат новые счетчики первыми.
Чтобы поменять счетчик, клиентам не нужно ничего делать самостоятельно – Tallinna Vesi свяжется с ними и согласует время замены. Замена водомера для клиентов бесплатна.
Переход на дистанционно считываемые водомеры будет происходить постепенно в соответствии с планом поставки компании Telia, выигравшей тендер на поставку смарт-счетчиков. В Таллинне у Tallinna Vesi 24 000 договорных клиентов, и самое позднее к 2026 году все их водомеры будут заменены на дистанционно считываемые.
Установка первых смарт-счетчиков началась летом, но из-за мирового дефицита чипов возникли трудности с поставками, и первая крупная партия новых счетчиков прибыла в Эстонию в конце ноября. «Чтобы поменять счетчики как можно быстрее, до конца 2022 года мы будем устанавливать их даже в выходные дни», — добавила Соовик.
Дистанционно считываемые счетчики воды работают с использованием технологии мобильной связи. Смарт-счетчик самостоятельно собирает данные о потреблении воды клиентом и автоматически передает их Tallinna Vesi. Основными преимуществами такого счетчика являются скорость и точность передачи данных, а также безопасность и надежность. Помимо данных о потреблении, смарт-счетчик также передает информацию о неисправностях и об использовании воды ненадлежащим образом.
В 2021 году компания Tallinna Vesi провела пилотный проект, чтобы найти наиболее надежное решение для перехода на дистанционно считываемые счетчики. В рамках пилотного проекта было выбрано самое современное NBIoT-решение, которое отличается низким энергопотреблением и работает на очень большой территории. Оно не требует от предприятия отдельных инвестиций в развитие сети – счетчик использует сеть Telia.
Важная информация для клиентов Tallinna Vesi об установке водомеров с дистанционным считыванием
- Дистанционно считываемые счетчики устанавливаются всем частным лицам и предприятиям, заключивших с Tallinna Vesi прямой договор.
- В случае многоквартирных домов прямой договор с Tallinna Vesi заключило квартирное товарищество, чей основной водомер и будет заменен на дистанционно считываемый.
- Квартирное товарищество занимается обслуживанием, установкой и проверкой используемых в квартирах промежуточных водомеров.
- Дистанционно считываемые счетчики уже используются во многих новых многоквартирных домах. Жильцы старых домов могут узнать у квартирного товарищества, планирует ли товарищество переходить на дистанционно считываемые счетчики.
- Дистанционно считываемый счетчик воды устанавливается в водомерном узле, который технически исправен и соответствует техническим требованиям Tallinna Vesi.