Тысяча счастливчиков из Таллинна бесплатно получит до конца года новые водомеры

По словам руководителя по качеству воды AS Tallinna Vesi Кристийны Соовик, предприятие начало установку счетчиков с дистанционным считыванием, исходя из плана регулярной проверки водомеров. Это означает, что клиенты, последняя проверка у которых проводилась пять лет назад, получат новые счетчики первыми.

Чтобы поменять счетчик, клиентам не нужно ничего делать самостоятельно – Tallinna Vesi свяжется с ними и согласует время замены. Замена водомера для клиентов бесплатна.

Переход на дистанционно считываемые водомеры будет происходить постепенно в соответствии с планом поставки компании Telia, выигравшей тендер на поставку смарт-счетчиков. В Таллинне у Tallinna Vesi 24 000 договорных клиентов, и самое позднее к 2026 году все их водомеры будут заменены на дистанционно считываемые.

Установка первых смарт-счетчиков началась летом, но из-за мирового дефицита чипов возникли трудности с поставками, и первая крупная партия новых счетчиков прибыла в Эстонию в конце ноября. «Чтобы поменять счетчики как можно быстрее, до конца 2022 года мы будем устанавливать их даже в выходные дни», — добавила Соовик.