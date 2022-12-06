Яна Тоом о лишении «Дождя» лицензии: власти Латвии выступили в тандеме с Кремлем

– Как вы считаете, такое поспешное увольнение журналиста Алексея Коростелева было оправданным? Должен ли был главный редактор попытаться отстоять своего работника? До политической карьеры вы тоже работали главредом: как бы вы себя повели или вели ранее в подобных ситуациях?

– Опыт работы главредом в русском еженедельнике в Эстонии и опыт работы в СМИ, которое как бы терпят из милости, и работники которого, лишившись заработка, вероятно, не смогут оставаться в ЕС – совершенно несравнимые вещи. Мы за своих всегда стояли горой, но ведь и риски несопоставимы. Тот же Муратов в интервью Дудю сказал: я очень рад, что претензии по части излишней любви к компромиссам есть ко мне, но их нет к газете. Это, сказал он, и есть моя работа. И если для спасения «Дождя» нужно было уволить Коростылева, редактор принял это решение.

Другой вопрос, что прежде, чем это делать, надо было все же убедиться, что жертва не будет напрасной. А тут вышло, как сказал классик: хотел душу дьяволу продать, а вышло, что подарил. Ну а латвийские власти не смогли противиться искушению получения внутриполитических ништячков, хотя бы и ценой оказания Кремлю такой услуги.