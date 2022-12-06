Тимур Турлов, самый молодой казахстанский миллиардер, с оптимизмом смотрит в будущее, несмотря на то, что из-за войны на Украине он был вынужден продать быстрорастущее российское подразделение своей компании по торговле акциями. Он создает бизнес-подразделение в Эстонии для обслуживания клиентов из стран Балтии, которое в настоящее время набирает людей.
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Казахстанский миллиардер, отказавшийся от гражданства РФ, открывает бизнес в Эстонии
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Казахстанский миллиардер, отказавшийся от гражданства РФ, открывает бизнес в Эстонии
Глава американской биржевой компании Freedom Holding из-за войны отказался от российского гражданства, а также гражданства Федерации Сент-Китс и Невис, расположенной в Карибском море, в пользу гражданства Казахстана, где он проживает уже более десяти лет.
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