Казахстанский миллиардер, отказавшийся от гражданства РФ, открывает бизнес в Эстонии

Тимур Турлов, самый молодой казахстанский миллиардер, с оптимизмом смотрит в будущее, несмотря на то, что из-за войны на Украине он был вынужден продать быстрорастущее российское подразделение своей компании по торговле акциями. Он создает бизнес-подразделение в Эстонии для обслуживания клиентов из стран Балтии, которое в настоящее время набирает людей.