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Казахстанский миллиардер, отказавшийся от гражданства РФ, открывает бизнес в Эстонии

Большое интервью с настоящим «волком с Уолл-стрит»
Ромет Креэк
Казахстанский миллиардер, отказавшийся от гражданства РФ, открывает бизнес в Эстонии
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Тимур Турлов, начавший бизнес с суммой в 40 000 долларов, стал миллиардером, помогая другим.
Тимур Турлов, начавший бизнес с суммой в 40 000 долларов, стал миллиардером, помогая другим. Фото: Freedom Finance

Тимур Турлов, самый молодой казахстанский миллиардер, с оптимизмом смотрит в будущее, несмотря на то, что из-за войны на Украине он был вынужден продать быстрорастущее российское подразделение своей компании по торговле акциями. Он создает бизнес-подразделение в Эстонии для обслуживания клиентов из стран Балтии, которое в настоящее время набирает людей.

Глава американской биржевой компании Freedom Holding из-за войны отказался от российского гражданства, а также гражданства Федерации Сент-Китс и Невис, расположенной в Карибском море, в пользу гражданства Казахстана, где он проживает уже более десяти лет.

Поскольку компании, зарегистрированной на крупнейшей бирже США, нецелесообразно вмешиваться в дела России, компания в настоящее время ориентируется на клиентов в Казахстане, Центральной Азии, США и Европе. Компания завершает подготовку к открытию офиса в Таллинне и набирает команду для обслуживания клиентов из стран Балтии.

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