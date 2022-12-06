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На следующей Венецианской биеннале Эстонию представит Эдит Карлсон

rus.postimees.ee
На следующей Венецианской биеннале Эстонию представит Эдит Карлсон
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Художница Эдит Карслон.
Художница Эдит Карслон. Фото: Sergei Trofimov

Эстонский центр современного искусства сообщил, что на следующей Венецианской биеннале Эстонию представит художница Эдит Карлсон. Эстонский павильон откроется в рамках 60-й биеннале весной 2024 года.

Из 16 художников, подавших свои заявки на открытый конкурс, международное жюри выбрало Эдит Карлсон. Комиссия собиралась в Таллинне, чтобы обсудить представленные проекты и встретиться с художниками у них в ателье.

В состав жюри конкурса входили руководитель Берлинского фонда Spore Антония Алампи, директор Эстонского центра современного искусства Мария Арусоо, руководитель Ирландского музея модного искусства Анни Флетчер, куратор современного искусства в Национальном музее Норвегии Гaир Харальдсет, художник и член совета ЭЦСИ Яанус Самма и художественный советник Министерства культуры Мария-Кристина Соомре.

Эдит Карлсон (1983) преимущественно работает в жанре скульптуры. Главными героями ее творчества являются, как правило, люди и животные. Собак, медведей, львов и птиц в ее произведениях следует рассматривать в качестве символов, аллегорично – они указывают на страхи, которые присутствуют в ее социальной жизни и также работе художницей. Свои идеи Карлсон обычно воплощает в жизнь при помощи инсталляций, задействующих все выставочное пространство.

Идея Эдит Карлсон для экспозиции в эстонском павильоне на Венецианской биеннале взята с недавней персональной выставки «Возвращение невинности», которая была представлена в Эстонском Музее современного искусства в 2021 году (куратор Ээро Эпнер). Как было и на выставке в Таллинне, в павильоне художница намерена создать такую среду, где художественный экспонат и пространство невозможно отделить друг от друга – настолько эмоционально все вместе воспринимается зрителем.

«Мне не хочется превращать павильон в галерею с произведениями современного искусства, – комментирует художница. – Я исхожу из идеи, что именно мы, люди, завели мир в тупик. И нет выхода, нет больше иллюзий – это настоящая трагедия. Никогда ничто не изменится. Это одновременно грустно и смешно, серьезно и смехотворно, страшно, как в преисподней, и весело, как в цирке. Моя задача, как художника, заключается в создании пространства, подпитывающего фантазию зрителя, потому что самые громкие драмы происходят у нас в голове».

Венецианская биеннале проводится с 1895 года и является старейшим международным художественным форумом. Эстония со своим павильоном участвует в этой выставке начиная с 1997 года. В 2024 году Венецианская художественная биеннале состоится в 60-й раз. Участие Эстонии на Венецианской международной художественной биеннале организует Эстонский центр современного искусства (ЭЦСИ), финансирует Министерство культуры.

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