Вескимяги прогнозирует падение цен на электроэнергию и хочет сохранить сланцевые электростанции

Вескимяги сказал, что в 2027 году сланцевые электростанции больше не смогут быть конкурентоспособными. Хотя Вескимяги не говорил об этом прямо, это указывает на то, что, согласно прогнозу Elering, цена на электроэнергию на бирже упадет примерно до 100 евро или ниже. В этом случае нарвские станции больше не смогут продавать электроэнергию на биржу.

Вескимяги отметил, что для обеспечения надежности снабжения Эстонии необходимо иметь около 1000 мегаватт фиксированной производственной мощности. По словам Вескимяги, Elering предложила Министерству экономики создать стратегический резерв. Elering готов для этого выплатить госпомощь.

Вескимяги выступил на семинаре, посвященном отчету Elering о безопасности снабжения, где заявил, что не против горючего сланца. «Elering вовсе не против сланцевых электростанций», – заверил он.

По словам Вескимяги, необходимо поддерживать в рабочем состоянии 3-4 блока Нарвских электростанций, а это значит, что сланцевые электростанции мощностью минимум 1000 МВт должны быть готовы к работе в любой момент.

Вице-канцлер по энергетике Министерства экономики Тимо Татар отметил, что уже некоторое время готовит внедрение стратегического резерва. По словам Татара, правительство организует тендеры на поиск производственного оборудования, которое с 2027 года будет пригодно для стратегического резерва.

Татар сказал, что для резерва подходят электростанции, которые не зарабатывают на рынке электроэнергии достаточно денег, чтобы владелец мог поддерживать их в работе.

«Стратегический резерв задействуется, когда потребление и производство на рынке не сходятся, – сказал Татар на семинаре Elering по безопасности поставок. – Некоторые блоки Нарвских электростанций могут быть включены в резерв».