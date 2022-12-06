Криштафович о запрете «Дождя»: российские СМИ в Европе не должны соблюдать законы Путина

Потому что это, разумеется, не было никакой ни ошибкой, ни оговоркой, а сознательным следованием общим установкам канала, который пытается, находясь в Латвии, не нарушать законодательство государства спонсора-терроризма, Российской Федерации. Поэтому они и карту Украины показали такую, на которой Крым был отмечен, как территория России, за что немедленно отхватили штраф и второе предупреждение от надзорных органов в Латвии.

Для меня еще большим вопросом является, когда «Дождь», но и другие СМИ, вещающие из Европы на русском языке, лепят своим гостям или людям, о которых они рассказывают, плашку иноагента (так называемую «еболу»), оправдываясь тем, что Российское государство вынуждает их это делать. Каким способом, простите, оно их вынуждает? Грозится изъять на покрытие штрафов имущество журналистов и владельцев канала, оставшееся в России? И что? Теперь вы будете, находясь на нашей территории, под страхом потерять это имущество, соблюдать требования государства-спонсора терроризма, осуществляя свою журналистскую деятельность и влияя в том числе на людей, живущих в Европе? Вашу редакционную политику будет, таким образом, определять российская диктатура и ее «следственный комитет»?

Если ответ на заданные выше вопросы утвердительный, то такие СМИ представляют угрозу для безопасности и общественного порядка не только Латвии, но и других стран, на территории которых они вещают. Ложка дегтя превращает бочку меда в «рашу тудей».

Отдельно стоит упомянуть, что Рига вам – не Москва, и производство в административном органе, а также в суде ведется на латышском, а не на русском языке. Поэтому, если вы являетесь на заседание с целью реализовать свои права и заявить аргументы в свою защиту, то должны самостоятельно озаботиться наличием при вас переводчика. Впредь это стоит учитывать, если соберетесь подавать в суд заявление о приостановке выполнения постановления надзорного органа и о его отмене.