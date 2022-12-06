План EKRE провалился: Кальюлайд останется председателем комиссии

Вчера Куннас подал в отставку с поста вице-председателя, потому что EKRE хотела назначить новые выборы руководства комитета и, таким образом, сместить нынешнего председателя Кальюлайда.

EKRE хотела устранить Кальюлайда, потому что бизнесмены Иван Турыгин и Сергей Потапенко, которым были предъявлены обвинения в мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег на сумму более полумиллиарда евро, были самыми большими спонсорами Кальюлайда на выборах в Европейский парламент в 2019 году.

Внеочередные выборы председателя и вице-председателя Комиссии по государственной обороны были вызваны отставкой Куннаса, о которой он заявил на вчерашнем заседании комитета. Согласно Регламенту Закона Рийгикогу, председатель и вице-председатель комиссии избираются одновременно.