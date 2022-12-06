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План EKRE провалился: Кальюлайд останется председателем комиссии

Мейнхард Пулк
, журналист
План EKRE провалился: Кальюлайд останется председателем комиссии
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Раймонд Кальюлайд.
Раймонд Кальюлайд. Фото: Mihkel Maripuu

Сегодня комиссия Рийгикогу по государственной обороне переизбрала председателем Раймонда Кальюлайда (Социал-демократическая партия). Лео Куннас (фракция EKRE) продолжит работу вице-председателя.

Вчера Куннас подал в отставку с поста вице-председателя, потому что EKRE хотела назначить новые выборы руководства комитета и, таким образом, сместить нынешнего председателя Кальюлайда.

EKRE хотела устранить Кальюлайда, потому что бизнесмены Иван Турыгин и Сергей Потапенко, которым были предъявлены обвинения в мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег на сумму более полумиллиарда евро, были самыми большими спонсорами Кальюлайда на выборах в Европейский парламент в 2019 году.

Внеочередные выборы председателя и вице-председателя Комиссии по государственной обороны были вызваны отставкой Куннаса, о которой он заявил на вчерашнем заседании комитета. Согласно Регламенту Закона Рийгикогу, председатель и вице-председатель комиссии избираются одновременно.

Помимо Кальюлайда и Куннаса, в комитет национальной обороны входят Хейки Хепнер, Антс Лаанеотс, Калле Лаанет, Алар Ланеман, Аннели Отт, Мати Райдма и Эрки Сависаар.

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