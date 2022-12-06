Жестокое обращение, воспитание детей, вопросы опеки – в службу защиты детей обращаются с самыми разными проблемами. Хотя некоторые дети боятся последствий сообщения о своей проблеме, консультанты знают, что когда кто-то анонимно пишет им и обещает немедленно покончить с собой, на самом деле за этим стоит желание, чтобы кто-то пришел к ним на помощь.
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Страдающие от плохого обращения дети часто не решаются вызвать помощь: «маму отругают»
Страдающие от плохого обращения дети часто не решаются вызвать помощь: «маму отругают»
Середина ноября. Кай Ирд, консультант по вопросам защиты детей Департамента социального страхования, готова к 12-часовому рабочему дню. Коллега сообщает, что ее день начался со звонка от родителя, друг ребенка которого разместил прощальное видео в социальной сети.
К сожалению, на телефон доверия часто поступают сообщения о суициде: в этом году 189 детей обратились по поводу суицидальных мыслей или членовредительства. Например, почти уже достигший совершеннолетия подросток звонит своему другу в явно пьяном и меланхоличном настроении и дает понять, что может сделать что-нибудь с собой. Более того, его родитель тоже пьян в другой комнате, и поэтому друг чувствует себя обязанным сообщить о ситуации.