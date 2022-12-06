Завтра на заседании Таллиннской городской управы будет инициирован детальный план строительства комплекса зданий посольства США на участке Суур-Амеэрика 3/Вяйке-Амеэрика 4 в центре города.
Городская управа приступила к планированию строительства здания посольства США
Комплекс будет состоять из одного здания с двумя подземными этажами и девятью наземными, и семь зданий с двумя подземными этажами и двумя наземными. Это район бывшего детского стадиона, расположенный за Суперминистерством в районе Уус-Мааильм.
На участке находится ныне неиспользуемый вход в пешеходный тоннель в начале улицы Суур-Амеэрика, который раньше соединял детский стадион с зоной теннисных кортов на Суур-Амеэрика 14. Доступ к запланированному земельному участку осуществляется с улицы Вяйке-Амеэрика. Согласно распоряжению городской управы, максимальная высота здания над землей может составлять 45 метров. Между зданием бывшего посольства и жилыми домами на улице Тоом-Кунинга должна быть запланирована благоустроенная территория.
По возможности удобный, безопасный и общедоступный переход между улицами Вяйке-Амеэрика и Суур-Амеэрика должен быть запланирован как воображаемое продолжение улицы Вермализе для пешеходов. Озеленение должно быть запланировано как вдоль Вяйке-Америка, так и вдоль Суур-Амеэрика.
Планируемые защитные сооружения для обеспечения требований безопасности посольства должны быть спроектированы по периметру участка с использованием, по возможности, методов ландшафтной архитектуры.