В Старом городе откроется улица рождественских вертепов.

По словам вице-мэра Каареля Оя, рождественский вертеп – один из наиболее распространенных мотивов, к которому обращаются как художники, так и неисчислимое количество школьников в рамках уроков труда. «Радует, что в Старом городе появилась прекрасная традиция воспроизведения этой важной истории из года в год, да еще в такой форме, которая невольно заставит каждого прохожего остановиться и посмотреть», – сказал Оя.

В этом году торжественное открытие улицы рождественских вертепов состоится перед Ратушей, выступит камерный хор гимназии Образовательной коллегии Старого города под руководством дирижера Пилле Райтмаа, в мероприятии примут участие вице-мэр Таллинна Каарель Оя, старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм, архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийльма, епископ Римско-католической церкви в Эстонии Филипп Журдан, член правления образовательного общества Маарьямаа Катрин Райе, а также посол Польши Гжегож Козловски.

«Управа Кесклинна в 2015 году наградила выставку рождественский вертепов за проведение образовательной деятельности. С тех пор традиция сохраняется и привлекает в Старый город множество таллиннцев и гостей города, – сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. – Благодарю организаторов выставки, которые вдохнули новую жизнь в забытую традицию».

После открытия состоится шествие, которое возглавят артисты, исполняющие роли Марии и Иосифа, епископы, дипломатический корпус, представители города, хор и другие участники.

Шествие пройдет по улице Кулласеппа, Кунинга, Вене. На улице Аптеэги будет благословлен рождественский вертеп Домской школы, шествие пройдет через двор по адресу Вене, 22 в дом, где участников угостят горячим глегом и имбирным печеньем.

В этом году выставка представляет сорок рождественских вертепов, в создании которых приняли участие ученики Гимназии Густава Адольфа, Таллиннской Домской школы, Образовательной коллегии Старого города и школы Святого Михаила под руководством учителей искусства или руководителей кружков дома искусств Образовательной коллегии Старого города.

Вязаный вертеп сделали родители и учителя школы Святого Михаила, ясли в хлеву изготовили мастера-кукольники Эне Меллов и Сирье Сяар, а также художник по металлу Хелен Полль.

Выставка будет открыта до 2 февраля 2023 года, Сретения.