Товары, для создания которых вырубают леса, больше не попадут на прилавки Евросоюза

Теперь компании, производящие такие товары и размещающие их на рынке ЕС, должны будут доказывать, что это не привело уничтожению деревьев и деградации лесов при расчистке территории под плантации и пастбища и т.д. где-либо в мире после 31 декабря 2020 года.

Неправительственная организация Всемирный фонд дикой природы (WWF) утверждает, что Евросоюз является вторым по величине после Китая импортером товаров, из-за которых вырубаются деревья, и несет ответственность за 16 процентов обезлесения, связанного с международной торговлей.

«Новые правила направлены на то, чтобы потребители, покупая эти товары, не способствовали дальнейшей деградации лесных экосистем. Защита окружающей среды во всем мире, включая леса и тропическую зелень, является общей целью для всех стран, и ЕС готов взять на себя свою часть ответственности», – заявил министр окружающей среды Чешской республики Мариан Юречки, который руководил переговорами от имени Евросовета.

Сделка преподносится как крупная победа Европарламента, который добавил в черный список каучук, древесный уголь и ряд производных пальмового масла. Депутаты также работали над более широким определением деградации лесов, которое включает преобразование первобытных лесов или естественно восстанавливающихся лесов в лесопосадки или другие лесные угодья, а также преобразование девственных лесов в лесопосадки.

«Это было непросто, но мы добились значительных и амбициозных результатов в преддверии Всемирной конференции по биоразнообразию (COP15) в Монреале, — говорится в заявлении парламенского докладчика по этой теме Кристофа Хансена из Люксембурга. – Этот важный новый инструмент будет защищать леса во всем мире. Кроме того, мы обеспечили эффективную защиту прав коренных народов, наших первых союзников в борьбе с обезлесением».

Тем временем, Европейской комиссии было поручено решить, распространить ли действие закона на другие лесные угодья, а также другие экосистемы и товары в течение следующих двух лет. Она также определит, следует ли включить в число нарушителей финансовые учреждения ЕС и запретить им предоставлять услуги клиентам, если существует риск того, что эти услуги могут привести к вырубке лесов.