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Суд не освободил тяжелобольного педофила досрочно из тюрьмы

BNS
Суд не освободил тяжелобольного педофила досрочно из тюрьмы
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Таллиннская тюрьма.
Таллиннская тюрьма. Фото: Sander Ilvest

Тартуский уездный суд не освободил из тюрьмы тяжелобольного педофила - 54-летнего Андрея Романова.

В сентябре Тартуская тюрьма направила в суд ходатайство о досрочном освобождении Романова в связи с его неизлечимо тяжелой болезнью.

Суд ознакомился с представленными письменно материалами, заслушал Андрея Романова, выслушал мнения члена медкомиссии, начальника тюремной медчасти и прокурора и признал досрочное освобождение Романовым неоправданным. Прокурор также выступил против освобождения Романова.

Суд отметил, что из письменных показаний, а также из объяснений, данных суду, не следует, что продолжение лишения свободы осложнило бы состояние здоровья заключенного. Кроме того, суд указал, что заключенный не осознает тяжести совершенного преступления и вреда, причиненного им потерпевшим, поэтому его освобождение неправомерно.

В декабре 2014 года Харьюский уездный суд приговорил Романова к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие над маленькими девочками. Весной 2015 года Таллиннский окружной суд также оставил без изменения решение уездного суда.

Согласно обвинению, с лета 2011 года по весну 2014 года Романов неоднократно совершал оскорбительные действия по отношению к десятилетней девочке и однажды по отношению к шестилетней девочке. Родители детей были знакомыми Романова.

Романов и ранее имел судимость за тяжкое сексуальное преступление в отношении ребенка. В 1999 году суд приговорил его за это к шести годам лишения свободы.

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