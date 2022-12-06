Суд не освободил тяжелобольного педофила досрочно из тюрьмы

В сентябре Тартуская тюрьма направила в суд ходатайство о досрочном освобождении Романова в связи с его неизлечимо тяжелой болезнью.

Суд ознакомился с представленными письменно материалами, заслушал Андрея Романова, выслушал мнения члена медкомиссии, начальника тюремной медчасти и прокурора и признал досрочное освобождение Романовым неоправданным. Прокурор также выступил против освобождения Романова.

Суд отметил, что из письменных показаний, а также из объяснений, данных суду, не следует, что продолжение лишения свободы осложнило бы состояние здоровья заключенного. Кроме того, суд указал, что заключенный не осознает тяжести совершенного преступления и вреда, причиненного им потерпевшим, поэтому его освобождение неправомерно.

В декабре 2014 года Харьюский уездный суд приговорил Романова к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие над маленькими девочками. Весной 2015 года Таллиннский окружной суд также оставил без изменения решение уездного суда.

Согласно обвинению, с лета 2011 года по весну 2014 года Романов неоднократно совершал оскорбительные действия по отношению к десятилетней девочке и однажды по отношению к шестилетней девочке. Родители детей были знакомыми Романова.