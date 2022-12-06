«Катастрофа в области прав человека»: Индонезия законодательно запретила внебрачный секс и отказ от религии

Парламент Индонезии одобрил новый закон, согласно которому секс вне брака будет наказываться тюремным заключением.

Новый закон – часть поправок, внесенных в уголовный кодекс. Они вступят в силу только через три года и включают, в том числе, запрет на оскорбление президента и высказывания против государственной идеологии.

На этой неделе протестующие устроили небольшие митинги у здания парламента в Джакарте.

Кодекс включает в себя несколько законов «о морали», которые делают незаконным совместное проживание и секс неженатых пар. Его положения будут применяться как к индонезийцам, так и к находящимся на территории страны иностранцам.

Правозащитные группы утверждают, что новое законодательство ущемляет права женщин, ЛГБТ и этнических меньшинств в стране.

Донести за внебрачную связь, которая теперь грозит девятью месяцами тюрьмы, сможет законный супруг или супруга. На живущих вместе неженатых людей смогут донести их родители.

Правозащитники говорят, что новый кодекс также подавляет свободу политического самовыражения и ограничивает свободу вероисповедания.

В новой версии появились шесть законов о богохульстве, включая вероотступничество – отказ от религии. Впервые с момента обретения независимости Индонезия признает незаконным решение стать неверующим.