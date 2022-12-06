Вт, 6.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Финны слышат странные звуки у границы с Россией

Инна-Катрин Хейн
Финны слышат странные звуки у границы с Россией
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Приграничная зона Финляндии с Россией в Иломантси.
Приграничная зона Финляндии с Россией в Иломантси. Фото: Kai Kuntola/Shutterstock

По словам жителей юго-восточной Финляндии, они слышат странные звуки, доносящиеся с российской стороны границы. По данным финской пограничной службы, из России часто доносятся различные звуки, но местным жителям этого объяснения недостаточно.

Туомо Халликас, живущий в Иматре, рассказал СМИ, что необычные звуки из России становятся все более частыми.

«Это странный шум, который не похож на шум воды», – сказал финн.

Он продолжил, что впервые услышал шум несколько недель назад и до сих пор

Ключевые слова
Наверх