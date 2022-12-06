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ФОТО И ВИДЕО ⟩ В старом городе отметили День независимости Финляндии

rus.postimees.ee
В старом городе отметили День независимости Финляндии
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Сегодня в Старом городе Таллинна Финский институт организовал мероприятие по случаю 105-летия независимости Финляндии.

Празднование состоялось на пересечении улиц Харью, Нигулисте, Куллассепа и Кунинга.

Известные финские и эстонские песни исполнил трубач Таллиннского полицейского оркестра, педагог и дирижер Сильвер Ниинеметс, а с речью выступила руководитель Финского института Ханнеле Валкеэниеми.

Празднующие повязали финский шарф вокруг статуи Яана Кросса, а пришедших угостили глинтвейном и пипаркооками.

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