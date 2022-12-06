Российские политики открыто жалуются Путину: мобилизация продолжается несмотря на заявление Минобороны РФ

31 октября Министерство обороны объявило о прекращении мобилизации после нескольких недель хаоса, в ходе которого сотни тысяч россиян покинули страну. В Кремле тогда говорили, что отмена мобилизации не требует официального регламента.

«Из-за отсутствия приказа об отмене нет возможности покинуть мобилизованную армию», – заявила член Карельского областного совета Эмилия Слабунова, пишут Reuters. «Полковники отказываются их освобождать, и обжалование таких отказов в суде ни к чему не привело. Суды встают на сторону полковников, ссылаясь на то, что сентябрьский указ Путина о мобилизации остается действительным», – добавила Слабунова.

Военные юристы подтвердили Reuters, что это произошло как минимум в двух случаях.

«Мы, как члены совета, представляем наших избирателей, и наша просьба – результат многочисленных обращений граждан», – сказала Слабунова.

По данным Reuters, аналогичные обращения получили оппозиционные политики в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове и Новгородской области, все из которых являются членами либеральной оппозиционной партии Яблоко.

«По теме мобилизации уже все выяснено и добавить нечего», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известно ли руководству Москвы об инициативе областных советов?».

Это редкость и большой риск, когда российские официальные лица бросают Кремлю публичные вызовы в отношении военных действий в Украине, пишет Reuters. После вторжения 24 февраля в России были приняты законы, предусматривающие длительные сроки тюремного заключения за «дискредитацию» вооруженных сил или распространение «ложных новостей».

«Мне известно, что наши военкоматы уже выдают призывные повестки на январь и февраль», — сказал Борис Вишневский, член Законодательного совета Санкт-Петербурга, который также подписал обращение к президенту России.

По его словам, это связано с тем, что созданная из-за отсутствия указа «юридическая лазейка» «открывает возможности для правового хаоса».

Reuters не смог подтвердить случаи вручения новых призывных повесток.

Вишневский добавил, что он и его коллеги из других регионов не боятся репрессий.