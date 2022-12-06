Москва: потолок цен на российскую нефть – не трагедия

Вступившее в силу в понедельник ограничение цен на нефтт направлено на сокращение доходов РФ от продажи нефти в качестве наказания за вторжение в Украину.

«Я не сомневаюсь, что покупатели на наши товары есть», – заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, добавив, что российские власти подготовились к введению потолка цен.

«Посмотрим, как на это отреагирует рынок, но так или иначе наши интересы в этой сфере все равно будут защищены», – сказал он.

Вице-премьер Александр Новак счел, что потолок цен неизбежно ведет к росту цен. Он признал, что это может затронуть логистику.

«Спрос на российскую нефть был всегда, и этот спрос будет продолжаться», – сказал он журналистам. «Мы не видим в этом трагедии».

Ценовой потолок означает, что к поставкам разрешена только нефть, которая продается по цене до 60 долларов за баррель.