Одна из стран ЕС наложила вето на пакет помощи Украине

Венгрия во вторник, седьмого декабря, заблокировала пакет помощи Европейского Союза для Украины на 2023 год на сумму 18 миллиардов евро. Об этом после заседания совета министров финансов стран Евросоюза в Брюсселе сообщил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.

«Очень жаль, что сегодня мы не приняли решения о необходимой финансовой помощи для Украины, что мы не можем выразить свою солидарность с ней финансово. Ответственность за это несет Венгрия», –сказал он.

Теперь перед Советом ЕС стоит задача, как можно быстрее договориться, чтобы получить возможность задействовать для помощи Украине необходимые ей средства, которые 26 стран-членов уже согласовали с Еврокомиссией, указал Линднер.

Линднер: «Скидок из-за оппортунизма» для Венгрии быть не должно

Что касается Венгрии, то государства ЕС попросили Еврокомиссию дать оценку актуальным событиям в этой стране с точки зрения верховенства права. «Вопрос о верховенстве права и наших общих европейских ценностях имеет огромное значение для внутреннего и внешнего авторитета ЕС. Здесь не должно быть скидок из-за оппортунизма», – подчеркнул министр финансов Германии.

Будапешт реализовал свою угрозу выступить против финансовой поддержки Украины на совете министров финансов Евросоюза в Брюсселе. Это одна из нескольких инициатив ЕС, на которые наложила вето Венгрия, поскольку ей грозит блокирование 13 миллиардов евро из фондов ЕС из-за коррупции и недостаточного обеспечения независимости судебной системы.