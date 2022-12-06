Сегодня, 6 декабря, после полудня на перекрестке Муллуту на Сааремаа столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате удара транспортные средства оказались в кювете, пишет Saarte Hääl.
Фото ⟩ На скользкой дороге столкнулись грузовик и легковушка
На скользкой дороге столкнулись грузовик и легковушка
Во вторник около 14:00 в центр тревоги сообщили, что на перекрестке Муллуту грузовик лежит на боку в кювете. По первоначальным данным, легковой автомобиль стал поворачивать, когда сзади в него въехал грузовик.
По данным полиции, никто не пострадал, стороны обратятся в свои страховые компании. Поскольку дорожные условия сейчас зимние, полиция просит всех водителей быть внимательными, а также выбирать подходящие скорость и стиль вождения.
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