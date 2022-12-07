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Истории трех семей: печное отопление – панацея от подорожания газа и электричества?

Вера Копти
Истории трех семей: печное отопление – панацея от подорожания газа и электричества?
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Фото: Shutterstock

«10 мая я заподозрил что-то неладное и принялся названивать на лесопилку, и представитель фирмы заявил, что снова поднял цены, и отменил все мартовские заказы как невыгодные. Я рассердился: не говоря о незаконности такого одностороннего изменения договоренностей, надо было хотя бы предупредить, на что услышал, что привезти он, так уж и быть, согласен быстро, но уже по цене 110 евро за тот же объем. В мае сосед заказал там же по 120 евро, привезли в конце июля».

Дошло уже до воровства дров из сараев на частных территориях, причем доходит до абсурда: по заявлению одной из жительниц Тарту, у нее из дровяника ежедневно пропадает по несколько поленьев. Воруют и с площадок для отдыха RMK. Вконец обнаглевшие воры обчистили даже два промежуточных склада Центра управления государственными лесами!

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