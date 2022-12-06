Тошнота, рвота – после соревнований в Кяэрику десятки людей почувствовали себя плохо

На спортивных соревнованиях, которые проходили в Кяэрику, у десятков людей проявилось расстройство желудка и тошнота, некоторые попали в больницу.

На выходных в Кяэрику прошли клубные соревнования по бадминтону, в ходе которых десятки людей получили расстройство желудка. Было ли это массовое пищевое отравление или какой-то вирус, пока неясно.