На спортивных соревнованиях, которые проходили в Кяэрику, у десятков людей проявились такие симптомы как расстройство желудка и тошнота, некоторые попали в больницу.
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Тошнота, рвота – после соревнований в Кяэрику десятки людей почувствовали себя плохо
Возбудитель заболевания так и не найден
Тошнота, рвота – после соревнований в Кяэрику десятки людей почувствовали себя плохо
На спортивных соревнованиях, которые проходили в Кяэрику, у десятков людей проявилось расстройство желудка и тошнота, некоторые попали в больницу.
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