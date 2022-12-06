Аналитики ⟩ Почти все российские крылатые ракеты создаются с использованием иностранных компонентов

Расследователи собрали и изучили обломки ракет, которыми войска РФ обстреляли Киев во время массированного удара по Украине 23 ноября. Группа CAR обнаружила фрагменты двух крылатых ракет Х-101, которые были произведены летом и осенью 2022 года. На это указывает код, найденный на обломках.

В ходе предыдущих исследований аналитики CAR пришли к выводу, что почти все передовое российское вооружение создавалось с использованием иностранных компонентов и технологий американских или европейских компаний.

Один из авторов доклада полагает, что Россия либо нашла способ покупать комплектующие для ракет в обход санкций, либо у нее были значительные запасы этих компонентов до начала войны.