Коваленко-Кылварт: «Правящую коалицию не интересует качество образования»

«В первом чтении нам не хватило голосов, чтобы отклонить этот законопроект, так как все остальные парламентские партии – социал-демократы, EKRE, реформисты и «Отечество» – поддержали переход», – сказала Коваленко-Кылварт. «Так как принятие инициативы в ее нынешнем виде ставит под угрозу всю систему образования и поэтому неприемлемо для центристов, то мы предложили отклонить законопроект и во втором чтении. В качестве альтернативы мы подготовили пакет содержательных поправок. Цель поправок состояла в том, чтобы указать на все болевые точки законопроекта и максимально смягчить негативные последствия реформы образования», – пояснила депутат.

По словам Коваленко-Кылварт, нельзя ставить язык обучения во главу угла, когда речь идет об образовании. «Несложно догадаться, что такой подход отрицательно скажется на качестве преподавания как в русских, так и в эстонских школах. Потребности и способности детей – совершенно разные, и подобное политическое решение может плохо отразиться на их развитии. К сожалению, вчерашняя многочасовая дискуссия в зале парламента и отклонение представленных нами поправок заставили в очередной раз убедиться – никто не хочет вникать в суть проблемы, в содержание законопроекта, попытаться спрогнозировать, чем может обернуться его принятие. Качество образования, увы, никого не интересует – все обсуждение в зале было сведено к лозунгам», – сказала Коваленко-Кылварт.

По словам Коваленко-Кылварт, центристы не считают адекватными планы министра образования начать со дня увольнять профессиональных учителей, которые не соответствуют языковым требованиям и вместо них набирать фактически людей с улицы. Поэтому поправки к законопроекту, отметила депутат, предусматривали отмену крупных штрафов и сохранение за педагогами возможности продолжать работу. «У нас и так катастрофически не хватает профессиональных педагогов. Языковым требованиям, которые устанавливает законопроект, не соответствуют порядка 3455 учителей. Вместо того, чтобы дать педагогам разумные сроки и организовать для них обучение языку, министр образования предлагает решить проблему очень просто – увольнять не владеющих государственным языком преподавателей и брать в школы людей без образования – главное, чтобы они владели эстонским», – пояснила Коваленко-Кылварт. Она добавила, что намерение министерства образования наказывать педагогов за невладение эстонским лишь усугубит ситуацию нехватки учителей, поскольку многие преподаватели, боясь штрафов, будут увольняться сами. Школы, по словам депутата, опасаясь предусмотренных для них санкций – штрафов в размере 9600 евро, тоже предпочтут не заключать трудовые договора с теми, кто не соответствует языковым требованиям.