«Будет расчищать путь к победе»: эстонское предприятие передаст Украине 14 наземных беспилотников собственного производства

Компания Milrem Robotics на своем сайте сообщила, что первая партия из семи беспилотников будет сконфигурирована для эвакуации раненых и доставлена к концу этого года. Остальные семь беспилотников, которые должны быть доставлены во втором квартале 2023 года, будут сконфигурированы для расчистки маршрута с вооружением от французского производителя оборонной техники CNIM Systèmes Industriels.

«Эвакуация раненых и расчистка маршрута – два трудоемких вида деятельности, требующих привлечения нескольких человек, находящихся под постоянной угрозой огня противника. Автоматизация этих задач с помощью беспилотных транспортных средств снижает эту опасность и позволяет большему количеству солдат оставаться в безопасной зоне или выполнять более важные задачи», – пояснил руководитель отдела оборонных исследований и разработок Milrem Robotics Юри Паюсте.

На подписанное соглашение отреагировал спикер оперативного командования «Юг» полковник ВСУ Владислав Назаров, заявив, что этот вид гусеничной техники фактически будет расчищать путь к победе Украины.

Что такое вездеход THeMIS?

THeMis (Tracked Hybrid Modular Infantry System) – дистанционно управляемая беспилотная гусеничная гибридная модульная пехотная система производства эстонской компании Milrem Robotics, которая повышает огневую мощь и защиту подразделения, позволяя солдатам оставаться на безопасном расстоянии. Этот тип машины может быть интегрирован с дистанционно управляемыми системами вооружения, начиная с 12,7-мм пулемета и заканчивая противотанковым оружием.

Производимые в Эстонии THeMIS уже закупили 12 стран, в том числе члены НАТО. Цена одной гусеничной машины начинается от 300 000 евро.

Источник: Postimees