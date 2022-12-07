Преступники поневоле? Номера жителей Эстонии используют для спам-звонков

В редакцию Rus.Postimees обратилась Маргарита, телефонный номер который, как она сама подозревает, использовали мошенники для спам-звонков. «Несколько месяцев назад мне стали звонить с разных незнакомых номеров и утверждать, что я им звонила, поэтому они мне перезванивают. Я думала, что, может, ребенок баловался с телефоном и набирал случайные цифры и попадал к незнакомым людям, но история звонков была абсолютно чистой», – рассказывает она.