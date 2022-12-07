Без ведома жителей Эстонии их телефонные номера мошенники используют для спам-звонков. Как работает эта схема, может ли подобное навредить владельцу номера и станет ли он подозреваемым, если аферисты смогут кого-то обмануть, объясняет полиция.
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Преступники поневоле? Номера жителей Эстонии используют для спам-звонков
Преступники поневоле? Номера жителей Эстонии используют для спам-звонков
В редакцию Rus.Postimees обратилась Маргарита, телефонный номер который, как она сама подозревает, использовали мошенники для спам-звонков. «Несколько месяцев назад мне стали звонить с разных незнакомых номеров и утверждать, что я им звонила, поэтому они мне перезванивают. Я думала, что, может, ребенок баловался с телефоном и набирал случайные цифры и попадал к незнакомым людям, но история звонков была абсолютно чистой», – рассказывает она.