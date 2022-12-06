Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга возбудила дело об административном нарушении против рэпера Оксимирона (Мирона Федорова) из-за призывов к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России, сообщает Deutsche Welle со ссылкой агентство ТАСС.
Прокуратура Петербурга возбудила дело против Оксимирона за фразу «Ингрия будет свободной»
Эти призывы были обнаружены прокуратурой в песне «Ойда».
В частности, эксперты прокуратуры обнаружили «публичное позитивное отношение к отделению части территории Российской Федерации, высказанное в форме лозунга» – по всей видимости, речь идет о фразе «Ингрия будет свободной». Ингрия – одно из исторических названий области на северо-западе России, где располагается родной город Федорова Санкт-Петербург.
Также в песне содержится фраза «на нашем флаге белый снег и синяя река», что может быть отсылкой к бело-сине-белому флагу, которое использует антивоенное движение в России, и идет речь о «старом гноме», который «пугает ядерным грибом».
Прокуратура потребовала через суд признать композицию «Ойда» запрещенной к распространению на территории России и ограничить доступ к ней на стриминговых сервисах.
7 октября Оксимирон был признан иностранным агентом – совместно с писателем Дмитрием Глуховским.