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Прокуратура Петербурга возбудила дело против Оксимирона за фразу «Ингрия будет свободной»

Deutsche Welle
Прокуратура Петербурга возбудила дело против Оксимирона за фразу «Ингрия будет свободной»
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Oxxxymiron (рэпер Оксимирон)
Oxxxymiron (рэпер Оксимирон) Фото: Naumova Ekaterina/Shutterstock

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга возбудила дело об административном нарушении против рэпера Оксимирона (Мирона Федорова) из-за призывов к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России, сообщает Deutsche Welle со ссылкой агентство ТАСС.

Эти призывы были обнаружены прокуратурой в песне «Ойда».

В частности, эксперты прокуратуры обнаружили «публичное позитивное отношение к отделению части территории Российской Федерации, высказанное в форме лозунга» – по всей видимости, речь идет о фразе «Ингрия будет свободной». Ингрия – одно из исторических названий области на северо-западе России, где располагается родной город Федорова Санкт-Петербург.

Также в песне содержится фраза «на нашем флаге белый снег и синяя река», что может быть отсылкой к бело-сине-белому флагу, которое использует антивоенное движение в России, и идет речь о «старом гноме», который «пугает ядерным грибом».

Прокуратура потребовала через суд признать композицию «Ойда» запрещенной к распространению на территории России и ограничить доступ к ней на стриминговых сервисах.

7 октября Оксимирон был признан иностранным агентом – совместно с писателем Дмитрием Глуховским.

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