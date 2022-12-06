Сильный пожар вспыхнул во вторник утром на нефтехранилище в районе курского аэропорта. По информации главы региона Романа Старовойта, аэродром был атакован беспилотником.
В Курске в районе аэродрома пожар. Это третий случай за два дня
«В результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте», – написал Старовойт.
Других подтверждений тому, что причиной пожара на аэродроме стал удар БПЛА, пока нет. К 11 утра площадь пожара достигла 500 кв.м., сообщили РИА Новости представитель экстренных служб.
В понедельник утром сразу два военных аэродрома, находящихся в глубине российской территории, подверглись атакам – взрывы прогремели под Рязанью и в Энгельсе. На обоих авиабазах размещаются самолеты стратегической авиации, способные нести ядерное оружие.
Причиной инцидентов российские власти назвали атаки украинских беспилотников. По заявлению ведомства, они были перехвачены российскими ПВО, однако в результате падения обломков получили смертельные ранения трое военных, а также была повреждена обшивка корпуса двух самолетов.
Аэропорт Курска расположен в черте города, примерно в 7 километрах к востоку от центра. От него до ближайшей точки украинской границы – около 100 км по прямой. Он используется как гражданской, так и военной авиацией. С началом российского вторжения в Украину аэропорт не обслуживает гражданские рейсы, небо над ним закрыто для полетов гражданской авиации.
По данным открытых источников, в настоящее время на аэродроме базируется 14-й гвардейский истребительный авиаполк Западного военного округа, на вооружении которого стоят самолёты Су-30СМ. Аэродром именуется Халино – по названию ближайшего одноименного поселка.
Аэродром в Курске уже становился целью нападений. 6 августа российские власти заявили, что ими пресечена попытка диверсии на территории аэропорта, не приведя никаких подробностей. Вскоре после этого телеграм-канал Baza сообщил, что аэропорт обстреляли пятью 45-мм минометными снарядами. Жертв и разрушений, по заявлению областной администрации, удалось избежать.